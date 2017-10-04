صور مسربة لهاتف هواوي “ميت-10 برو” الجديد

سرب المدون الشهير إيفان بلاس في صفحته على تويتر صوراً أكد أنها لهاتف هواوي “ميت-10 برو” المنتظر طرحه الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد مدة من إعلان ريتشارد يو، رئيس قسم حماية المستهلك في هواوي، أن الشركة تنوي طرح “ميت-10 برو” الذي أكدت أنه سيكون أقوى هواتف الشركة، والمنافس الأكبر لأحدث أجهزة آيفون، ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة OLED دون حواف بمقاس 6.1 بوصة ودقة عرض QHD، أما الميزة الأساسية فيه فالكاميرا المزدوجة بدقة 20 ميغا بيكسل والتي أتت بتقنيات “Leica” المعروفة بأدائها الممتاز، والتي ستمكن الهاتف من التقاط أدق الصور حتى في ظروف الإضاءة الخافتة، والكاميرا الأمامية التي ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

ومن المنتظر أن يزود الجهاز بمعالج ثماني النوى، وذاكرة داخلية بحجم 46 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.