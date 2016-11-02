صونا لأمن المواطن.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

ضمن جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب والجرائم المتصلة به وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن للمواطنين، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى تعزيز القواعد التشريعية بما يسهم في صون أمن المواطن في حياته وأعماله، ووقاية المجتمع من الآثار الخطيرة للإرهاب انطلاقا من واجب الدولة في حماية مواطنيها والممتلكات العامة والخاصة.

وقرر المجلس تشكيل مجموعة عمل مركزية تتكون من وزارات المالية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري ومصرف سورية المركزي، تعمل على رفع المقترحات اللازمة للاستفادة من الأموال المخصصة للجهات العامة بفعالية وكفاءة عالية، لتعزيز العملية الإنتاجية والاقتصادية، إضافة الى تشكيل مجموعات عمل فرعية فنية تعمل على دراسة واقع القطاعين الإداري والاقتصادي، ورفع المقترحات لتطوير أداء هذين القطاعين، بما يضمن تحقيق معدلات إنتاجية أعلى وكفاءة إدارية أفضل.

وحرصا على توفير الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المراسلات الحكومية قررت الحكومة البدء بتطبيق نظام المراسلات الحكومية الإلكترونية عوضا عن الورقية اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، والبداية ستكون من مجلس الوزراء في مراسلاتها مع الجهات العامة.