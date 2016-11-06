صيادلة السويداء ينظمون يوما علميا ومعرضا دوائيا بمشاركة عدد من الشركات

نظم مجلس فرع نقابة الصيادلة بالسويداء أمس بالتعاون مع مديرية الصحة يوماً علمياً بعنوان “مهنة الصيدلة .. تطور دائم وتعليم مستمر”، وذلك في فندق العامر بمدينة السويداء.

وأوضح نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن في كلمة له أن الهدف من الفعالية هو تسليط الضوء على الأبحاث العلمية الدوائية الجديدة وربطها بحاجات المجتمع وتعريف الصيادلة بشكل مستمر على أحدث البحوث العلمية الصيدلانية والطبية، مشيرا إلى ضرورة العمل من قبل جميع الجهات المعنية لمكافحة تهريب الأدوية، ومنع تداول المزور منها ومحاربة ضعاف النفوس وتجار الأدوية الذين يتلاعبون بالحاجات الأساسية للمواطنين .

وأكد الحسن حرص النقابة على تطوير المهنة من خلال رفدها بكوادر مدربة ومؤهلة وربط الجامعة بالمجتمع وتنفيذ برامج التعليم الصيدلاني المستمر، إضافة إلى تطوير معايير ممارستها بالتعاون مع النقابات الطبية ووزارتي الصحة والتعليم العالي وكليات الصيدلة.

من جهته أوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة بالسويداء الدكتور خلدون حسون أن هذا اليوم العلمي يأتي ضمن برنامج التعليم الصيدلاني المستمر وفي إطار مواكبة كل ما هو جديد في مهنة الصيدلة والتعرف على جديد الشركات الدوائية، مشيراً إلى أهمية العمل لتحسين واقع المهنة والاستمرار في تقديم الإرشاد والنصيحة المجانية للمواطنين.

وتضمنت محاور اليوم العلمي محاضرات حول كيفية اكتشاف الدواء وطرق تصنيعه والاستثمار الذكي للنباتات الطبية في العلاج بمشاركة عدد من المختصين.

وافتتح على هامش اليوم العلمي معرض دوائي بمشاركة عدد من الشركات الدوائية والتجهيزات المخبرية ومستلزمات الصناعة الدوائية.