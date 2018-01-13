صيانة أكبر معمل منتج للإسمنت في سورية

بدأت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لصناعة الاسمنت ومواد البناء في حماة اليوم أعمال صيانة شاملة للمعمل رقم 3 الذي يعد أكبر معمل منتج للاسمنت في سورية بطاقة تصل إلى 3 آلاف طن من الكلنكر يوميا.

ووفق مدير عام الشركة المهندس الطيب يونس تشمل عمليات الصيانة تنفيذ صيانات لأقسام المعمل الميكانيكية والتحكمية.

وذكر يونس أن إنتاج الشركة خلال العام الماضي بلغ 541947 طنا من الاسمنت و773441 طنا من مادة الكلنكر بينما بلغت الكميات المعبأة والمسلمة نحو 534492 طنا لافتا إلى أن مخزون مادة الكلنكر وصل إلى 1474529 طنا وأن نسبة تنفيذ إنتاج تلك المادة كانت منخفضة نتيجة لتوقف فرن المعمل رقم 3 في النصف الأول من العام 2017 وذلك بسبب ضعف توريد مادة الفيول إلى الشركة وحاليا يتم توريد المادة بشكل مستمر وتغطي حاجة الشركة.

وفيما يتعلق بمادة الاسمنت كانت النسبة منخفضة وذلك بسبب امتلاء سيلوات الاسمنت نتيجة عدم قدرة فرع مؤسسة العمران على تسويق الحصة المنوطة به.

وعانت الشركة في المرحلة السابقة من صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الخارجية وخصوصا الحجر الكلسي والبازلت إضافة إلى المعاناة في توفير الوقود.

وقدرت الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة أن تبلغ أرباحها خلال العام 2017 نحو 7 مليارات ليرة سورية من جراء بيع منتجاتها في الأسواق الداخلية.