صيانة شاملة لجميع الاعطال الكهربائية على خطوط التوتر المتوسط في حماه

نفذت ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة لكهرباء حماة خلال اليومين الماضيين أعمال الاصلاح لجميع الاعطال على الشبكات الكهربائية من خطوطالتوتر المتوسط 20 ك0ف فى عين اللوزة والقصور والتبغ بمدينة حماة وخطى الكافات بمنطقة سلمية وكفربهم بريف حماة اضافة الى صيانة واستبدال شبكات توتر منخفض أرضية بدل هوائية بأحياء الفراية والقصور والبعث بمدينة حماة.

وذكر مدير الشركة المهندس محمد الرعيدى فى تصريح له اليوم أنه تمت صيانة واستبدال كابلات بطول 5ر1 كم فى أحياء القصور والفيحاء والتعاونية والضاهرية بالمدينة وتركيب واستبدال وتكبير استطاعة 17 محولة كهربائية فى مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف الرعيدى ان مكاتب الطوارىء على //أتم الاستعداد// لاصلاح جميع الاعطال التى تطرأ على الشبكة والمحولات نتيجة الاعطال الطبيعية أو الظروف الجوية ومعالجة شكاوى المواطنين بالسرعة الممكنة. واستبدلت ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة لكهرباء حماة خلال الاسبوعين الماضيين 14 محولة كهربائية فى مختلف مناطق المحافظة.