أجرى فرع الشركة العامة للمخابز الآلية بحماة عملية صيانة شاملة لمخبز سلمية الآلي لضمان استمرار العمل وتفادي حدوث الأعطال.

وبين مدير فرع الشركة المهندس نصر غيانة في تصريح له أن أعمال الصيانة التي بدأت في منتصف نيسان الماضي شملت إعادة تأهيل 3 خطوط إنتاج بالمخبز والسيور الناقلة وصيانة تجهيزات ميكانيكية وكهربائية لتلك الخطوط وتبديل الاجر الحراري لفرن المخبز وتنفيذ أعمال العزل الخارجي. لافتا إلى أن أعمال الصيانة للمخبز الذي يوفر يوميا نحو 40 طنا من احتياج منطقة سلمية والقرى والبلدات في مجالها تعد ضرورية لتفادي الأعطال وتحسين جودة الإنتاج.

وأشار غيانة إلى الانتهاء من صيانة مولدة الديزل باستطاعة 340 ك.ف.أ في مخبز الجب الآلي بمدينة حماة فضلا عن تزويده بمولدة ديزل أخرى احتياطية بنفس الاستطاعة لتجنب توقف العمل في حال تعطل المولدة الأساسية الموجودة حاليا في المخبز.

ويبلغ عدد المخابز الآلية العامة بحماة 10مخابز ويوجد 20 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 200 طن يوميا من مادة الخبز ووصل إنتاج المخابز خلال الشهر الماضي إلى نحو 5700 طن من مادة الخبز من أصل المخطط 4800 طنا بنسبة تنفيذ بلغت 140 بالمئة.