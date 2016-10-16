صيانة محولات التيار والتوتر لخلية خط سلحب في محطة تحويل محردة

أجرت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة نقل الطاقة الكهربائية في حماة اليوم أعمال صيانة شاملة لمحولات التيار والتوتر لخلية خط سلحب في محطة تحويل محردة.

وأوضح رئيس دائرة التشغيل في المؤسسة المهندس أحمد مكاوى أن أعمال الصيانة شملت ثلاث محولات للتيار ومحولتي التوتر ضمن المحطة لخلية خط سلحب، اضافة الى اجراء أعمال صيانة لمحطة تحويل حماة غرب باستطاعة 66/20 ك0ف0أ، تضمنت اصلاح المحولات رقم 1 و 2 و 3 والتجهيزات التحكمية والكهربائية، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الدائرة للحفاظ على جهوزية محطات التحويل والشبكات.

وكانت دائرة التشغيل في المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في حماة أنهت خلال شهر أيلول الماضى أعمال صيانة شاملة لمحولتي محطة الشيخ خلوف باستطاعة 66/20 ك0ف.