صيانة وتوسعة لمحطات التحويل في درعا وحماة

وسعت الشركة العامة لكهرباء درعا استطاعة محطات التحويل المغذية للمحافظة في كل من مدن درعا والشيخ مسكين والصنمين من خلال زيادة استطاعة بعض المحطات لمواكبة الطلب على الطاقة وزيادة الحمولات.

وبين مدير الشركة المهندس غسان الزامل في تصريح له اليوم أن الورشات التابعة للشركة انتهت من أعمال التوسعة في المحطات من خلال تركيب محولة باستطاعة 30 ميغاواط في محطة تحويل درعا الرئيسية المعروفة بمحطة تحويل النعيمة حيث زادت استطاعة المحطة من 30 إلى 60 ميغاواط ما يسهم في تخفيف التقنين الناجم عن الحمولات الزائدة على شبكة الكهرباء وخاصة في فصل الشتاء. كما استبدلت محولة باستطاعة 20 ميغاواط في محطة الصنمين بمحولة أخرى باستطاعة 30 ميغاواط ما رفع الاستطاعة الكلية في المحطة من 50 ميغاواط إلى 60 ميغاواط.

وأشار إلى أن ورشات الشركة ركبت محولة باستطاعة 20 ميغاواط في محطة الشيخ مسكين مما ضاعف الاستطاعة الكلية في المحطة إلى40 ميغاواط، لافتا إلى أن الشركة اتبعت إجراءات فنية لتخفيض الفاقد الفني للشبكة الكهربائية من خلال استبدال شبكات المقاطع الأكبر وإضافة مخارج جديدة وتركيب مراكز تحويل جديدة في كل مدن المحافظة الآمنة.

من جهة ثانية نفذت الورشات التابعة للشركة العامة لكهرباء محافظة حماة أعمال صيانة لمحطة تحويل الشريعة باستطاعة 66/20 ك.ف والتي تغذي منطقة الغاب بالطاقة الكهربائية. تضمنت زيادة استطاعة محولات التيار لخط الحرة من 300 إلى 400 أمبير بسبب زيادة الحمولات والاستجرار الزائد للكهرباء.

وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي في تصريح له أنه تم إجراء أعمال صيانة واستبدال بارات خلية الوصول في محطة تحويل حماة غرب باستطاعة 66/20 ك.ف وفحص محولات التوتر ودارة التحكم للتيار المستمر. إضافة إلى إصلاح العطل الطارئ على قواطع 20ك.ف لخطوط جنوب الملعب والثانوية والمداجن في محطة تحويل عين اللوزة واستبدال محولات باستطاعات أكبر في كل من مركز تحويل قرية ابو عبيدة التابعة لقسم كهرباء محردة ومركز تحويل عين الكروم.