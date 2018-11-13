صيانة 80 مدرسة بكلفة 30 مليون ليرة

درعا – دعاء الرفاعي

بدأت مديرية تربية درعا أعمال تأهيل وصيانة 80 مدرسة في القرى المحررة في المحافظة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة والجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب.

وأفاد رئيس مكتب التربية والتعليم العالي الفرعي غسان الزرزور بأن أعمال تأهيل وإصلاح المدارس تنتهي مع نهاية العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تركزت في مدارس قرى الريفين الشرقي والغربي، ولفت إلى أنه تم تخصيص مبلغ 26.5 مليون ليرة لصيانة وإصلاح مدارس التعليم الأساسي والثانوي التي تعرضت للتدمير والنهب على أيدي المجموعات الإرهابية، و3.5ملايين تكلفة أثاث ومعدات.

من جهته بين نايف الشرع رئيس دائرة الإحصاء أن عدد المدارس الكلي المتضررة بلغ 111مدرسة بضرر كامل و301 بضرر جزئي و334 بأضرار بسيطة من أصل 943 مدرسة لجميع المراحل التعليمية.

وبعد تحرير محافظة درعا من رجس الإرهاب التحق طلاب المدارس في المحافظة بمدارسهم، في ظروف مغايرة شهدتها المحافظة منذ إعلان تحرير المدينة وسيطرة وحدات الجيش على كامل تراب المحافظة والذي أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد الطلاب المقبلين على ارتياد المدارس، بعد انقطاع طويل دام لمعظمهم عنها في السنوات الماضية.