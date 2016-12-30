صينة في الـ64 من عمرها تنج طفلاً سليماً !

سجلت الصينية البالغة من العمر 64 عاما من أهالي محافظة جيلين رقما قياسيا قوميا، بعد أن أنجبت طفلا سليما، وأصبحت أكبر سيدة سنًا نجحت في إنجاب طفل في حالة صحية ممتازة.

وقالت بوابة “Sina” الإلكترونية الصينية إن الطفل ولد في مستشفى مدينة تشانغ تشون، مضيفة إن المرأة وزوجها قررا إنجاب طفل آخر بعد موت طفلهما الوحيد.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة استطاعت الحمل بواسطة اجراءات الاخصاب المختبري.