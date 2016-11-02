ضباب في الداخل ورياح مثيرة للغبار في الشرق والبادية

توالي درجات الحرارة اليوم انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً وبارداً في المرتفعات الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 21/9 22/9 24/11

القنيطرة 19/9 20/8 22/9

درعا 21/10 22/10 24/11

السويداء 18/8 20/9 22/9

حمص 18/10 20/10 22/11

حماة 20/11 22/11 24/12

الحسكة 16/9 18/9 20/10

اللاذقية 22/17 24/18 25/17

طرطوس 22/19 24/20 25/19

حلب 18/8 20/9 21/10

إدلب 17/9 19/10 20/11

دير الزور 19/10 20/10 22/11

الرقة 18/8 19/9 21/10