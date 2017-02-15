ضبط “الراحة” على شكل “سيجار”في حسياء الصناعية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص 35 طردا من مادة اصابع الراحة على شكل سيجار فى المدينة الصناعية بحسياء.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الصليبى فى تصريح لمراسلة سانا اليوم ان المادة المضبوطة تعد مخالفة لأحكام المادة22 من القانون 14 الخاص بحماية المستهلك التى تنص على حظر الاعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتى من شأنها أن تؤدى الى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة لافتا الى انه تم تنظيم ضبط بحق المخالف ومصادرة الكمية ليصار الى اتلافها اصولا.