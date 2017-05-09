ضبط خلية مخربة تستهدف الإخلال بالانتخابات الإيرانية

أعلن وزير الامن الايراني محمود علوي ضبط عبوات ناسفة مصنعة يدويا من خلية مخربة كان تستهدف الاخلال بالانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 19 أيار الجاري.

وصرح علوي أنه تم قبل عدة ايام ضبط عدة عبوات ناسفة مصنعة يدويا وبعض الأشياء الاخرى في منزل اتخذته عناصر مخربة وكرا لها في محافظة البرز غرب طهران للقيام باعمال مخلة خلال أيام الانتخبات.

كذلك تم ضبط فانلات “تي شيرت” مكتوب عليها شعارات مثل “وداعا حكومة فلان” أو “نحن لا نصوّت لفلان”، حيث كانت خطتهم أن يقوموا بتوزيع الآلاف منها على الشباب للحضور في الشوارع ومن ثم يوعزون لشباب أخرين للهجوم على هؤلاء، وكانوا قد اعدوا الكاميرات والإمكانيات اللازمة لتصوير هذه الامور.

كما اعتبر وزير الأمن مثل هذه الممارسات بأنها مرفوضة وأضاف، مؤكدا أن الانتخابات ستنجز كرصيد اجتماعي كبير باقل كلفة ممكنة واكبر مكسب ممكن.