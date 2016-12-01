ضبط سيارتين محملتين بأسلحة وذخائر متنوعة في ريف دمشق

ضبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة اليوم سيارتين محملتين بأسلحة وقذائف وذخائر متنوعة للتنظيمات الإرهابية بريف دمشق.

وبحسب وكالة “سانا” التي نقلت عن مصدر عسكري قوله: إن وحدة من الجيش ضبطت بعد رصد ومتابعة دقيقة سيارة أجرة “تكسي” قادمة من منطقة الضمير بريف دمشق الشمالي الشرقي محملة بذخائر وقذائف متنوعة كانت معدة لنقلها إلى التنظيمات الإرهابية بريف دمشق.

وأوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي سائق السيارة ونتيجة للتفتيش والمتابعة تبين وجود سيارة أخرى تنقل أسلحة وذخائر متنوعة متوجهة إلى التنظيمات الإرهابية بريف دمشق أيضاً تم التعامل معها فوراً وضبطها وإلقاء القبض على الإرهابي الذي كان يقودها.