ضبط سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة في منطقة القلمون بريف دمشق

ضبطت الجهات المختصة سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة كانتا معدتين للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في منطقة القلمون بريف دمشق.

وضبطت الجهات المختصة بعد عمليات الاستطلاع والمراقبة والمتابعة الدقيقة شحنتين من الأسلحة والذخائر كانت معدة للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في منطقة القلمون وموضوعتين في مخبأين سريين في سيارتين واحدة سياحية وأخرى من نوع بيك أب.

وتتضمن الشحنتين كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من بينها ذخيرة رشاشات من عيار5ر14 مم و23 مم”، كما تم إلقاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا داخل السيارتين لاستكمال التحقيقات وتقديمهم إلى القضاء المختص.