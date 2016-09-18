ضبط قرابة طن من الفروج المهرب في حلب

تمكنت إحدى دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب أمس، من ضبط ومصادرة قرابة طن من الفروج المجمد والمهرب من خارج القطر.

وبين مصدر في محافظة حلب أن الكمية المهربة تم ضبطها ضمن أحد باصات السفر، وتم إلقاء القبض على كل من عبد الله السكني ووحيد عبدو بجرم الاتجار بمواد مهربة، وأحيلا إلى مديرية الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأضاف المصدر إن الكمية المضبوطة من الفروج المهرب، لا يوجد لها شهادات صحية ومجهولة تاريخ الصلاحية.

يشار إلى أن وحدات قوى الأمن الداخلي ضبطت في شهر تموز الماضي شبكة لتهريب الفروج المجمد من تركيا وترويجه وبيعه في كل من دمشق وحماة.