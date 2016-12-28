ضبط مخدرات وعملة مزورة والقبض على “7” أشخاص في حي الحميدية بحماة

ألقى عناصر فرع الامن الجنائى بحماة القبض على شبكة متخصصة بالاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة في مدينة حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن دوريات من فرع الامن الجنائي داهمت أحد الاوكار في حي الحميدية بمدينة حماة بناء على

تحريات ومعلومات عن وجود عملة مزورة ونشاط أشخاص في ترويج المخدرات بين الشباب.

وأضاف المصدر: انه تم خلال المداهمة ضبط 500 حبة كبتاغون وكميات من الحشيش المخدر وعملات مزورة من فئة الالف ليرة، اضافة الى القاء القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص تقوم بترويج المخدرات والعملة المزورة.

وبين المصدر أن التحقيقات مستمرة مع العصابة للكشف عن باقى أفراد الشبكة لاحالتهم الى القضاء.