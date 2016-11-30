ضبط معمل للعبوات الناسفة والصواريخ في حي الصاخور بحلب

عثرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة فى حلب على معمل لصناعة العبوات الناسفة والقذائف المتفجرة وكميات من الاسلحة في حي الصاخور شرقي حلب.

ونقلت “سانا”عن مصدر فى المحافظة ان “وحدة من الجيش وخلال قيامها بعمليات التمشيط داخل حى الصاخور بحلب عثرت على معمل كبير لتصنيع العبوات الناسفة والذخائر المتنوعة والقنابل”.

ولفت المراسل الى أن “ محتويات المعمل شملت الات صناعية كان يستخدمها الارهابيون في تصنيع العبوات الناسفة والقذائف كما تم العثور على مخازن أسلحة وقاظانات متفجرة اضافة الى كميات كبيرة من المواد المصنعة والجاهزة لاستخدامها فى عمليات الاعتداء على المدنيين فى مدينة حلب”.