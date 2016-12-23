ضبط مليون حبة مخدر والقبض على المهرب على طريق حمص – طرطوس

ضبطت الجهات المختصة في حمص /175/ كيلوغراما من الحبوب المخدرة مخبأة داخل سيارة على طريق حمص – طرطوس.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في الجهات المختصة قوله: إنه وبناء على معلومات دقيقة نفذت كمينا لسيارة شاحنة كانت تتحرك على الطريق الدولية باتجاه محافظة طرطوس وبعد ايقافها وتفتيشها تبين انها تحمل /175/ كيلوغراما من الحبوب المخدرة والتي تقدر بنحو مليون حبة.

وأوضح المصدر أنه تم القاء القبض على السائق الذى اعترف بأن الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب الى المجموعات الارهابية بريف اللاذقية مبينا انه تمت احالة المضبوطات الى الجهات المعنية.