ضبط 25 كغ من السيفور جنوب بعقوبة

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن تدمير مضافة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي وضبط كدس للتنظيم يحتوي على أربع قنابر هاون و25 كغ من السيفور جنوب قضاء بعقوبة.

وفي بيان ذكرت القيادة أن قوة أمنية من قسم شرطة بهرز وفوج طوارئ ديالى السابع وقسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى نفذت عملية أمنية استباقية لمداهمة وتفتيش بساتين عبد الله الجاسم والمناطق الزراعية المحيطة بها التابعة لناحية بهرز.

كما أضاف البيان أن العملية أسفرت عن تدمير مضافة لإرهابي “داعش” وضبط كدس للأعتدة والمتفجرات يحتوي على أربع قنابر هاون وصاروخ قاذفة “ار بي جي سفن” مع ثمانية صواريخ قاذفة و25 كيلو غرام من مادة السيفور معبأة بكيس وعبوتين ناسفتين على شكل قدر.