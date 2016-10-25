ضبط 36 صفيحة زيت مغشوش في مستودع ب “كشكول”

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنطقة كشكول فى جرمانا بريف دمشق اليوم مستودعا يحوى كميات من زيت الزيتون المغشوش وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم أن المستودع كان يحوى 17 صفيحة زيت بوزن /16/ كغ من ماركات متنوعة و/19/ صفيحة زيت مجهولة النوع حيث تم سحب عينات منها لتحليلها فى المخبر كما ضبط فى المستودع عبوات من مادة أصنص الزيت وبرميلا بلاستيكيا كبيرا لخلط مادة الزيت.

وأكد سالم أنه تم اغلاق المستودع وختمه بالشمع الاحمر وتنظيم الضبط التموينى غيابيا بحق المستأجر.