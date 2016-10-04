ضبط 40 طنا من الدقيق التمويني المهرب في حلب

ضبطت احدى دوريات حماية المستهلك فى حلب اليوم من ضبط نحو 40 طنا من الدقيق التمويني المهرب في احد المستودعات بالمدينة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فى حلب ابراهيم ابراهيم أنه من خلال تكثيف الدوريات فى كل الاسواق توفرت معلومات عن وجود كميات كبيرة من مادة الدقيق التموينى المهرب فى أحد المستودعات الخاصة في حي النيرب حيث تم تحرى المستودع وعثر بداخله على نحو 40 طنا من الدقيق التموينى المهرب.

وأضافابراهيم: انه عثر أيضا فى المستودع على الات ومعدات لاعادة نخالة الدقيق لهدف تحويله الى طحين زيرو ومن ثم بيعه لافران انتاج الخبز السياحى وتصنيع المعجنات موضحا انه تمت مصادرة كامل الكمية والقبض على حارس المستودع وتنظيم الضبط اللازم بحقه فيما لا يزال البحث جاريا عن المتورطين فى هذه الجريمة تمهيدا لاحالتهم الى القضاء.