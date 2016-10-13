ضبط «400» اسطوانة غاز وإغلاق مخبزين في حماة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة 400 اسطوانة غاز في مستودع ببلدة كفربهم غير مصرح عنها، كما تم إغلاق مخبزين جراء التلاعب بالدقيق التمويني.

وبين رئيس مجلس محافظة حماة المهندس جميل اليوسف أنه بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون في بلدة كفربهم عن وجود تجاوزات في الأسعار من قبل بعض التجار تم تنظيم العديد من الضبوط بحق عدد من المخالفين، مبيناً أن محافظة حماة لن تتساهل مع التجار الذين يستغلون الظروف للعب بقوت المواطن وجني أرباح من مواد تدعمها الدولة بمليارات الليرات في سبيل تحسين ظروف معيشة المواطن.

بدوره أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أشرف باشوري إلى أن اسطوانات الغاز التي تم ضبطها في مستودع للغاز غير مصرح بها وغير معلن عنها، كما أنها معبأة بطريقة غير قانونية وناقصة الوزن، مبينا أنه جرى أيضا ضبط مخبزين بسبب نقص في مادة الدقيق التمويني وتصرف أصحابهما بتلك المادة لغير الغرض المخصص لها، الى جانب إغلاق متجرين أحدهما للألبسة وآخر للخضار والفواكه بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.

ولفت باشوري إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات التي يرتكبها التجار عبر دوائرها المنتشرة في المحافظة.