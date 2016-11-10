ضبط 5 تماثيل في أحد المقرات السابقة لإرهابيي “داعش” في تدمر

ضبطت الجهات المختصة العاملة في مدينة تدمر مجموعة من التماثيل الجنائزية النصفية التدمرية في أحد المقرات السابقة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة تدمر.

وذكر مدير شؤون المتاحف في المديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أحمد ديب أن الجهات المختصة العاملة في مدينة تدمر أعلمت المديرية صباح اليوم أنها ضبطت خمسة تماثيل جنائزية نصفية تدمرية، حيث قامت المديرية بإرسال لجنة واستلمت التماثيل أصولا.

وبين ديب أن التماثيل بحالة جيدة وهي من فن النحت التدمري الذي يوجد في المدافن التدمرية وتجسد أربع سيدات ورجلا ويتراوح ارتفاعها من 50 إلى 60 سم.

وأوضح ديب أن عددا من المدافن البرجية الجنائزية في تدمر تعرض للتنقيب غير المشروع بغية تهريب الآثار والتماثيل فيها من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي قبل إعادة الأمن والأمان إلى مدينة تدمر بفضل جهود الجيش العربي السوري في آذار الماضي.

ونوه ديب بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة وتعاونها المستمر في الحفاظ على التراث الثقافي السوري وحمايته من الضرر والتدمير.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي قام في آب 2015 بتدمير عدد من المدافن البرجية التي يعود تاريخ بنائها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادي وهي مدفن “كيتوت وجمليك وايلا بل” إضافة إلى قيامه بتدمير معبدي “بل وبعل شمين وقوس النصر”.