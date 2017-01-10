ضبط 8 مستودعات تتاجر بالنخالة “المدعومة”

ضبطت عناصر حماية المستهلك فى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة فى قرية نجها بريف دمشق اليوم /8/ مستودعات تحوى 220 طنا من مادة النخالة العلفية المدعومة من قبل الدولة بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء0

وبين مدير حماية المستهلك فى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وحجز كمية النخالة وإحالة اصحاب المستودعات الى القضاء المختص.