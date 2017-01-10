ضبط 8 مستودعات تحوي 220 طناً نخالة علفية مدعومة في سوق الغنم بنجها

خاص البعث ميديا || بلال ديب:

أفادت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ ” البعث ميديا” أن عناصر حماية المستهلك في الوزارة ضبطت بالتعاون مع عناصر الرقابة التموينية في ريف دمشق / 8 / مستودعات تحتوي /220/ طناً من مادة النخالة العلفية المدعومة من قبل الدولة بغرض الإتجار بها، وذلك في سوق الغنم بمنطقة نجها في ريف دمشق.

وذكر الدكتور حسام النصر الله مدير حماية المستهلك في الوزارة أنه تم تنظيم الضبوط العدلية وحجز كميات النخالة وإحالة / 8 / أشخاص إلى القضاء المختص أصولاً لينالوا جزاءهم القانوني المناسب.