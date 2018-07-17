ضحايا جراء قصف النظام السعودي لصعدة

قتل يمني جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام السعودي ومرتزقته على محافظة صعدة اليوم.

وأوضح مصدر أمني في صعدة لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” أن مواطناً استشهد إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف منازل في منطقة الرماديات بمديرية الظاهر لافتاً إلى أن هذا القصف أدى أيضا إلى تضرر في الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى أن العدوان السعودي استهدف أيضا مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي مخلفاً أضراراً في مزارع وممتلكات المواطنين.

وقتل يمني وأصيب ثلاثة أخرون في وقت سابق اليوم جراء انفجار قذيفة من مخلفات قوات النظام السعودي في محافظة حجة اليمنية.