ضحايا عرب في هجوم اسطنبول بينهم 7 سعوديين

أفادت السلطات التركية بوجود مواطنين من دول عربية بين ضحايا الهجوم المسلح على ملهى “رينا” الليلي بإسطنبول والذي أودى بحياة 39 شخصا، في ساعة مبكرة من فجر 1 يناير/كانون الثاني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول سايان كايا قولها إن مواطنين من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا فيما أعلنت تونس والأردن أن من بين الضحايا رعايا من البلدين.

وقالت مصادر فلسطينية أن فتاة تدعى ليان زاهر ناصر (19 عاما)، من مدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي داخل الخط الأخضر، قتلت بينما أصيبت أحدى صديقاتها بإصابات متوسطة بعد تلقيها رصاصتين واحدة في اليد والثانية في الساق.

وأكدت القنصلية العامة السعودية في اسطنبول، وفاة 7 سعوديين (ثلاثة رجال وامرأتين) وإصابة قرابة 11 آخرين، في الهجوم.

وأوضح نائب القنصل العام الوزير المفوض في القنصلية عبدالله الرشيدان، أن فريقاً كاملاً من القنصلية باشر موقع الحادث، للوقوف على حالة المصابين والتواصل مع الأمن التركي لمتابعة أعداد المصابين السعوديين النهائية، مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت جارية.

من جهتها، أصدرت الخارجية التونسية بيانا أفادت من خلاله بأن اثنين من المواطنين التونسيين لقيا مصرعيهما في الهجوم المسلح بإسطنبول.

وأعلنت الوزارة التونسية الأحد، أنه تم انشاء خلية بالتنسيق بين سفارة تونس بأنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول، تتولى متابعة الحادثة والاطمئنان على سلامة التونسيين المتواجدين بتركيا، وعبرت عن إدانتها واستنكارها للعملية التي استهدفت مرة أخرى مدنيين، مؤكدة تضامنها مع الشعب التركي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لحفظ أمن بلادها.

بدورها، أفادت الخارجية الأردنية بمقتل 3 مواطنين أردنيين في الهجوم، فيما أصيب 4 آخرين بجروح حالتهم بين الجيدة والمستقرة والحرجة.