ضحايا وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة شمال بغداد.

مصدر أمني عراقي صرح أن الحصيلة الأولية لانفجار سيارة مفخخة في منطقة الحسينية بلغت قتيلين وأربعة مصابين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

من جهة أخرى، أفاد مصدر في الشرطة بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة صوب مدني بالقرب من علوة جميلة بمدينة الصدر شرق بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال.

كما أعلنت مصادر أمنية أن ضابط عراقي لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة غرب الأنبار.