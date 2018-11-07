ضحايا يمنيين بغارات وقصف للعدوان السعودي

مع استمرار غارات وقصف العدوان السعودي على محافظات صعدة والحديدة وحجة، بلغت حصيلة الضحايا اليمنيين، خلال الساعات القليلة الماضية، 18 قتيلا وجريحا، بينهم أطفال.

مصدر يمني أوضح بأن ثلاثة يمنيين قتلوا وأصيب طفلان، بقصف صاروخي سعودي على منطقة طلان بمديرية حيدان في صعدة، فيما تعرضت منطقة مران وقرى آهلة بالسكان في مديريات حيدان ورازح ومنبه الحدودية لقصف بعشرات الصواريخ والقذائف ما تسبب بدمار كبير.

وذكر أن أربعة يمنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرين بجروح، أحدهم بحالة خطرة، ووقوع أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات، جراء الغارات والقصف الهستيري على منازل السكان في منطقة (7 يوليو) ومحيطها بمدينة الحديدة، إضافة إلى تدمير منزل في مدينة العيسي السكنية بمديرية الحالي.

كما أشار إلى مقتل يمني وجرح أربعة آخرين، إثر قصف مدفعية العدوان على قرية عر بمديرية مستبأ في محافظة حجة.

في المقابل، أعلن مصدر عسكري يمني مقتل وجرح ما يزيد على 256 من جنود العدوان السعودي ومرتزقته، وتدمير 46 آلية في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية، وقصف مدفعي على مواقعهم في الساحل الغربي وغرب حيران في حجة، والضالع والبيضاء ولحج وفي نجران وعسير، فضلا عن إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في منطقة الحصامة بجيزان.