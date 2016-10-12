ضربات “استباقية” على معاقل الإرهاب بريف حلب.. تصفية إرهابيين سعوديين

وجهت وحدات الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية وطرق إمدادها في مدينة حلب وريفها الجنوبي والغرب، وذلك بتغطية من الطيران الحربي.

وبحسب مصدر عسكري، فقد وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مركزة اليوم للعديد من الآليات والمدرعات والمقرات للتنظيمات الإرهابية وقضى على أعداد كبيرة من أفرادها في بلدات وقرى خان طومان والزربة والبرقوم وأبو شليم ومعراتا وكفرناها” بالريف الجنوبي والغربي.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش ” دمرت خلال حربها على الإرهاب التكفيري تحصينات وتجمعات واليات للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في حيي الراشدين4 والراشدين5 ” الواقعين على الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وأقع الطيران الحربي السوري أمس عشرات القتلى من إرهابيى تنظيم “داعش” بينهم متزعمون سعوديون في محيط الكلية الجوية شمال دير حافر بريف حلب الشرقي.