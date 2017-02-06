ضربات جوية ومدفعية على مقار الإرهابيين في دير الزور

قضت وحدات الجيش العربي السوري على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة في دير الزور، شارك فيها سلاحا الجو والمدفعية على أوكارهم ومحاور تحركهم في محيط المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في المدينة، أن الطيران الحربي نفذ خلال الليلة الماضية غارات جوية على مواقع وتحركات ونقاط تحصين لتنظيم “داعش” في محيط المطار أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابييه.

وأشار المصدر إلى أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري وجها رمايات مكثفة على تجمعات لإرهابيي “داعش” في محيط لواء التأمين الالكتروني والمقابر وسرية جنيد بمحيط المدينة ما أدى إلى تدمير العديد من آلياتهم ومقتل وإصابة العديد منهم.