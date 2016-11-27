ضربات قاسية يوجهها الجيش لإرهابيي «جيش الفتح» بريف حلب

نفذت قوات الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على تجمعات وتحركات إرهابيي “جيش الفتح” في ريف حلب الغربي والجنوبي.

وصرح مصدر ميداني أن وحدات الجيش وجهت صباح اليوم الأحد، رمايات مكثفة على بؤر التنظيمات الإرهابية ومناطق انتشارها في منطقة الراشدين 4 وبلدة خان طومان بالريف الغربي والجنوبي.

وأكد المصدر “مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين المنضوي أغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي خلال الرمايات وتدمير عربات مدرعة وأخرى مزودة بالرشاشات”.

واستعادت وحدات من الجيش أمس السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها في مدينة حلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.