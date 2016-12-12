ضربات مكثفة على تجمعات الإرهابيين في درعا

في إطار العمليات التي يقودها الجيش العربي السوري وحلفاؤه لفرض سيطرته على المناطق التي كانت الجماعات الإرهابية تسيطر عليها وتتخذها مقرا لعملياتها.. وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ضربات مكثفة على تجمعات وبؤر التنظيمات الإرهابية في منطقة درعا البلد والريف الغربي والشمالي للمدينة.

فيما أفاد مصدر عسكري بأن الضربات تركزت على مقرات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في منطقة درعا البلد وغرب كتيبة الدفاع الجوي وبلدة اليادودة بالريف الغربي والشمالي ما أدى إلى تدميرها مع عدد من الآليات ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين.