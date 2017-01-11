ضربات مكثفة على “داعش” في أكثر من محور

استهدفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بدير الزور مقرات وتجمعات ارهابيي تنظيم داعش في محيطي مطار دير الزور وقرية الجفرة وفي قرى الحسينية والبغيلية والبوعمر وقرية العبد وحويجة المريعية وجبال الثردة.

وأدت العمليات الغسكرية إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير عدد من المقرات التي كانوا يتحصنون فيها ومدفع ثقيل، وفقا لوكالة “سانا”.