ضربات مكثقة للجيش على مواقع ”النصرة وداعش” بريف جمص

وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم ضربات مكثفة على أماكن انتشار تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” بريف حمص الشمالي والشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن الضربات أسفرت عن “إيقاع أفراد مجموعتين إرهابيتين بين قتيل ومصاب وتدمير عتادهم الحربي في مزارع البايكة غرب قرية أم شرشوح وفي قرية الوعرة” بمنطقة تلبيسة شمال مدينة حمص.

إلى ذلك أشار المصدر إلى مقتل 6 إرهابيين خلال عملية نوعية للجيش العربي السوري على مقر لتنظيم “جبهة النصرة” في قرية عز الدين بأقصى الريف الشمالي لحمص.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين القتلى هم وليد الناصر ومحمد خليف أبو جمال ومحمد بعلباوي وأحمد عزالدين وسعد عزرون وحافظ زغيب.

وفي الريف الشرقي أفاد المصدر العسكري بأن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم “داعش” هاجموا قرية أم جامع من اتجاه جنوب قرية هبرة شرقية بريف حمص الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت “بإحباط الهجوم وإيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين”.