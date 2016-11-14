ضربة جزاء خيالية في تصفيات كأس العالم 2018

فاجأ حكم المباراة التي جمعت منتخب جنوب إفريقيا بنظيره السنغالي، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، الجميع بإعلانه عن ضربة جزاء خيالية لصالح أصحاب الأرض.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح جنوب إفريقيا، مبررا قراره بقيام أحد لاعبي منتخب السنغال بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن المدافع السنغالي لم يلمس الكرة بيده، وإنما بقدمه.

ولم تنفع احتجاجات المنتخب السنغالي على حكم المباراة، الذي أصر على منح ضربة جزاء خيالية لجنوب إفريقيا، أحرز منها ثولاني هالتشوايو هدف السبق لمنتخب بلاده.

وانتهت المواجهة التي جرت السبت 12 تشرين الثاني، بفوز منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه السنغالي بنتيجة (2ـ1)، ليرتقي بذلك منتخب “بافانا بافانا” إلى وصافة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب بوركينا فاسو، بينما يحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث بثلاث نقاط.