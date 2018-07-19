ضمن المبادرات الشبابية في الحسكة والقامشلي..تاهيل وتجميل الأحياء السكنية

تواصل مشاريع المبادرات الشبابية في مدينتي الحسكة والقامشلي تنفيذ مجموعة من الأعمال لتأهيل وتجميل الأحياء السكنية إلى جانب إقامة فعاليات ثقافية ورياضية متنوعة.

وبين عيسى مطلي مدير مشروع “أديم” الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والكنيسة الإنجيلية الوطنية في تصريح له اليوم أن فعاليات المشروع مستمرة في مجال تأهيل الحديقة العامة بحي العزيزية في الحسكة وتسوير الأجزاء المكشوفة من سورها وطلاء جدرانها وإزالة القمامة والنفايات وتأهيل شبكة المياه والصرف الصحي ووضع المقاعد الخشبية فيها. إضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية البيئية وندوات ثقافية واجتماعية للنساء والأهالي.

وفي مدينة القامشلي تواصل المبادرات الشبابية العمل بمشروعي “أواصر” و”هوية بصرية” اللذين ينفذهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والكنيسة الإنجيلية الوطنية وتستمر فعالياتهما لمدة 5 أشهر بمشاركة متطوعين من كل أحياء المدينة.

وتستهدف فعاليات المشروعين منطقة حي الموظفين وتتضمن تأهيل وترميم ودهان الأرصفة وتزيين وتجميل الأعمدة والجدران عبر رسم لوحات فنية، إضافة إلى تأهيل الحديقة العامة وتسويرها.

وتؤمن هذه المشاريع 6 آلاف فرصة عمل مؤقتة للشباب والشابات طوال فترة تنفيذ المبادرات التي تشمل كذلك فعاليات لتعزيز التماسك الاجتماعي وعروضاً فنية بالأزياء الشعبية والفلكلورية وتنفيذ دورات تدريبية للشباب الراغبين بالحصول على فرص عمل وزيارة المنازل وتوزيع الأطعمة والمأكولات الشعبية.