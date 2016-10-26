ضمن برنامج مشروعي.. إحداث «15» صندوقا لتمويل المشروعات بالحسكة

أعلن مكتب التنمية المحلية في محافظة السويداء أمس عن إحداث 15 صندوقا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج “مشروعي” وذلك برأسمال إجمالي قدره 39مليون ليرة.

وأوضح مدير مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء المهندس فراس البعيني أن هذه الصناديق تشمل بلدات وقرى المجدل والمشنف وولغا وريمة حازم والعجيلات ونمرة شهبا ومردك ومجادل ولبين وحبران وريمة اللحف وسليم وغيضة نمرة وعرى ورساس، مبينا أنه سيجري منح قروض للمواطنين فيها بناء على موافقة اللجان الأهلية المشكلة في تلك المناطق لهذه الغاية.

ولفت البعيني إلى أنه مع هذه الصناديق الجديدة يرتفع إجمالي عدد الصناديق المحدثة بالمحافظة ضمن برنامج مشروعي إلى 117 صندوقا، منوها بأهميتها لتعزيز الحالة التنموية بالمحافظة.