ضمن سلسلة أطفالنا.. ثلاث قصص قصيرة مصورة

ضمن سلسلة أطفالنا التي تقدمها منشورات الطفل في الهيئة العامة السورية للكتاب صدرت دفعة واحدة ثلاث قصص قصيرة مصورة جاءت بإطار تعليمي وتربوي يؤكد على القيم الأخلاقية والسلوك الإيجابي.

أولى هذه القصص حملت عنوان “الدبة المحبة للعمل” وترجمها عن الأدب الروسي داني وهبي وتحكي عن الدبة التي نسيت إطعام صغارها فناموا جياعا بينما انشغلت هي عنهم بالحديث مع باقي الحيوانات وحل مشاكلهم.

أما قصة عائلة الأرانب تأليف جمال ابو سمرة ورسوم آمنة محناية فتروي بأسلوب مشوق استخدام صياد لأرنب روبوت للإيقاع بالثعلب وعندما رأت الحيوانات ذلك أخذت تمتنع عن اصطياد الحشرات والحيوانات الصغيرة لأنها صارت تشك أنها روبوتات فزاد عددها وأخذت تمرح آمنة مطمئنة.

وفي قصة قوس الألوان التي كتبها محمد قشمر ونفذت رسومها آية حمود نقرأ عن حوار دار بين عصفور الحسون وطفلة صغيرة اسمها وردة والتي تشرح للعصفور أن قوس قزح يأخذ ألوانه من الطبيعة.

يذكر أن الإصدارات الثلاثة يقع كل واحد منها في 19 صفحة من القطع الصغير.