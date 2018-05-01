ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة…سباق للدراجات الهوائية

ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة الرابع عشر أقيم اليوم سباق للدراجات الهوائية بمشاركة 30 متسابقا من أبطال اللعبة على مستوى سورية.

وذكر نصر الكردي عضو فرع الاتحاد الرياضي بحماة أن تنظيم السباق يأتي في إطار المشاركة بأنشطة مهرجان الربيع، مشيرا إلى أن نقطة بداية السباق الذي امتد مسافة نحو 5 كم كانت من مدخل مدينة حماة الشمالي وحتى موقع قلعة حماة حيث منصة تتويج الرياضيين الفائزين .

وذكر إبراهيم زكريا صاحب المركز الأول في السباق أن السباق كان منظما من كل النواحي والظروف الجوية كانت ملائمة. إضافة إلى التحضيرات الجيدة وهي عوامل ساعدتني على إحراز المركز الأول.

وجرى في ختام السباق تكريم الفائزين وتوزيع الميداليات وشهادات التقدير عليهم، كما تم تكريم اللجنة الفنية والقائمين على السباق والفعاليات الإعلامية التي قامت بتغطيته.