ضمن مهرجان مسرح الطفل.. “حسن وحسنة” على خشبة المسرح القومي باللاذقية

ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل 2018 بمحافظة اللاذقية، عرضت بالأمس مسرحية “حسن وحسنة” للمخرج فايز صبوح، وذلك على خشبة المسرح القومي باللاذقية في عروض تستمر حتى الـ 19 من الشهر الحالي.

تدور فكرة المسرحية التي أعدها الكاتب رشاد كوكش عن نص للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير “ترويض الشرسة”، وفق مخرج العمل فايز صبوح، حول الأمير حسن الذي ادعى أنه حطاب أمام الأميرة حسنة التي سبق أن رفضت عروض زواج من أمراء كثر بعد أن اشترطت عليهم حل ألغازها المعقدة لينجح في حل ألغازها والظفر بالزواج بها.

وأوضح صبوح أن العمل يحض على حب العمل والأرض والتمسك بها وهي حاجة للسوريين مشيرا إلى أن مقولة العمل ورسالته تصلح للأطفال والكبار معا ولكل الناس إذ أنه “طالما كان هناك حب للعمل والأرض فإن الوطن والإنسان بخير”.

أجواء الفرح التي أبداها الأطفال خلال العرض تعكس نجاح المسرحية التي أخذت طابعاً كوميدياً في نقل حكاية طالما شاهدوها في برامج الأطفال بشخصيات كرتونية لتنجح عبر ممثلين في إمتاع الأطفال وإثارة ضحكاتهم.

والمسرحية من تمثيل نيرمين علي وريم نبيعة ونبيل مريش ومحمد أبو طه وخالد حمادة وخليل غصن ومصطفى جانودي وقاسم عبد الحق.