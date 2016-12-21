ضوابط جديدة لمزاولي مهنة بيع اللحوم والفروج

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم قرارين متعلقين بالإعلان عن نوع اللحوم المباعة وأيضا بيع الفروج وذبحه في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة.

ويدعو القرار الأول الذي حمل رقم 2679 بائعي اللحوم وأصحاب المطاعم والمنتزهات إلى الإعلان عن نوعية اللحوم المباعة ضأن-بقر-عجل-ماعز وإبراز أسعار بيعها للمستهلك وتحديد ما إذا كان اللحم طازجاً أو مثلجاً.

وحذر الغربي في قراره مزاولي مهنة بيع اللحوم من الجمع بين نوعين من اللحم في المحل نفسه أو الجمع بين اللحم المثلج والطازج أو الأبيض والأحمر باستثناء المولات التي تأخذ بعين الاعتبار التفريق بين أنواع اللحوم مشيراً إلى “عدم فرم اللحم وتقطيعه بشكل مسبق بحيث لا تتجاوز الكمية المفرومة 2 كيلو غرام إلا في حالة الفرم أثناء البيع وبناء على رغبة الزبون”.

كما نص القرار على منع عرض اللحوم الحمراء بأنواعها خارج المحل أو أمام المحلات والمطاعم أو عدم حفظها في واجهات مبردة مؤكداً عدم السماح بالتعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة أو غير المراقبة أو غير المختومة أو حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري أو طرح إناث غنم العواس للبيع ما لم تكن غير اقتصادية بشرط أن يكون ذبحها بموافقة اللجان المختصة في كل محافظة.

واشترط القرار نقل اللحوم الحمراء ضمن المحافظة الواحدة على شكل ذبائح كاملة بالنسبة للأغنام والماعز وبشكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال وأن تكون مذبوحة بمسالخ فنية معتمدة تحت إشراف الدوائر الصحية البيطرية وممهورة بخاتم الرقابة الصحية وضمن سيارات مبردة مخصصة لهذا الغرض ومع وجود فواتير نظامية ونقلها ضمن المحافظات بحيث تكون ممهورة بخاتمي المحافظة المنقولة منها وإليها اللحوم.

ووفق القرار فإن العقوبات ستكون رادعة بحق المخالفين بحيث تطبق عليها أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 ومن بينها السجن ودفع غرامات مالية كبيرة.

وفي القرار الثاني الذي حمل رقم 2659 دعا الغربي أصحاب محال بيع الفروج إلى التقيد والالتزام بالذبح في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة أصولا وعرض المذبوحات ضمن واجهة مبردة وفق الشروط الفنية والصحية كما يتوجب على بائعي المفرق الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وحيازة الفواتير النظامية اللازمة للمادة أصولا.

وينص القرار على الالتزام بنقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزائه من المسالخ إلى أماكن التوزيع والبيع في أقفاص نظيفة وضمن سيارات مغلقة ومبردة وأن يكون منزوع الرأس والرئة والغدد وفي حال وجودها تحجز الكمية أصولا وأن يتم نقل نواتج ذبح الفروج سودة -كلاوي -قوانص…الخ في أكياس من البولي إيتلين وضمن أقفاص نظيفة مغلقة ومبردة.

وحظر القرار على ناقلي وموزعي الفروج وضعه أمام المحلات والمطاعم المغلقة مبينا اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تبدأ بالسجن أو دفع غرامات مالية كبيرة أو العقوبتين معا حسب حجم المخالفة.