طائرة تجسس للكيان الإسرائيلي تحلق قرب الحدود الروسية

وفقاً لموقع politexpert، رُصدت طائرة استطلاع تابعة لسلاح للكيان الإسرائيلي بالقرب من شبه جزيرة القرم، وحلقت طائرة التجسس أكثر من ساعة قرب الحدود الروسية.

وبحسب الموقع، فقد تم رصد طائرة الاستطلاع التابعة لسلاح جو الكيان الإسرائيلي Gulfstream G550 Nachshon Aitam بالقرب من ساحل القرم في 19 تشرين الثاني في الساعة 15:40 بتوقيت موسكو.

ونشر موقع الرصد PlaneRadar على التويتر صور لرحلة الطائرة ورقمها 537، وبدأت الرحلة من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط​​، وبعد ساعة وصلت الطائرة إلى الحدود الروسية قبالة ساحل البحر الأسود.

وأشار موقع “بوليت إكسبيرت” إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ليس هو الوحيد المهتم بشبه جزيرة القرم. فقد حلقت في وقت سابق طائرات استطلاع أمريكية Boeing P-8A Poseidon و EP-3 Aries و RQ-4A Global Hawk، بالقرب من الجزيرة وفي منطقة إقليم كراسنودار، وراقبت الوضع على خط التماس في دونباس.

ودعت السلطات الروسية مرارا الولايات المتحدة للتخلي عن العمليات الاستخباراتية، لكن البنتاغون يرفض باستمرار.