طائرة روسية تتحطم أثناء إقلاعها من مطار حميميم

صرحت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى طائراتها المشاركة في الحرب على الإرهاب في سورية تحطمت بسبب عطل فني ومقتل طاقمها.

مصدر في المكتب الإعلامي بالوزارة بين أن طائرة روسية من طراز سو 24 تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج مطار حميميم ما أسفر عن مقتل طاقمها.

كما أضاف أن الطائرة خرجت من المدرج أثناء محاولتها الإقلاع من المطار لتنفيذ مهمة قتالية وتحطمت ولم يتمكن أفراد طاقم الطائرة من القفز ما أدى إلى مقتلهم.

وأشار المصدر إلى أن سبب وقوع الحادث قد يكمن بحسب تقرير من مكان الحادث في وجود خلل تقني في الطائرة مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي دمار على الأرض.