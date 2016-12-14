طائرة سوخوي “سوبر جيت 100” تحط بمطار طهران

حطت طائرة ركاب روسية من نوع “سوخوي سوبرجيت 100″، اليوم الأربعاء، بمطار طهران، وقامت بعمليات إقلاع وهبوط.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد حضر العرض، مدراء ومسؤولون في قطاع الطيران المدني الإيراني”، لافتة إلى أن إيران تجري مفاوضات مع روسيا للحصول على هذه الطائرات للإرتقاء بقطاع الطيران المدني.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك قد أعلن، في تصريح صحافي بنهاية أعمال اللجنة الاقتصادية الروسية — الإيرانية المشتركة في طهران أمس الثلاثاء، أن هناك برنامج لبيع طائرات ركاب “سوخوي سوبر جيت 100″ الروسية إلى إيران”.

يذكر أن قطاع الطيران في إيران، تحت وطأة العقوبات التي فرضت على طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، يعاني من نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، غير أن طهران تسعى حالياً وبشكل حثيث لتحديث أسطول طائراتها المدنية وإضافة طائرات جديدة بعد أن وقعت مع السداسية الدولية اتفاقاً في تموز/ يوليو من العام الماضي حول برنامجها النووي والذي قضى برفع العقوبات عنها.