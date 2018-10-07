طبيب سوري يطبق ابتكاره لتصحيح تشوهات الفك العلوي على 60 مريضا

كشف اختصاصي جراحة الوجه والفم والفكين الدكتور خالد العوف أن ابتكاره الخاص بتصحيح تشوه الفك العلوي من خلال البناء الذاتي للعظم حقق حتى الآن نتائج مرضية بعد تطبيقه على نحو 60 مريضاً.

وكان العوف حصل العام الماضي على براءة اختراع على ابتكاره الرابع وهو طريقة جراحية وجهاز لإصلاح تشوه الفك العلوي وإعادة الناحية الوظيفية والجمالية للوجه.

وقال الاختصاصي في مشفى الشرطة بحرستا إن “تطبيق التقنية على 57 مريضاً حتى اليوم أتى بنتائج مرضية جداً خاصة في حالات الأذيات الحربية والحوادث”.

ويحصل المريض على النتيجة الكاملة بعد ثلاثة أسابيع من تركيب الجهاز جراحياً حيث يبنى العظم من خلال هذه التقنية بمعدل 1 مم لكل جانب كل يوم حسب المخترع الذي أشار إلى إمكانية استخدامه لمختلف الأعمار مع وجود ثلاثة أحجام للجهاز.

ولفت العوف إلى تدريب كوادر طبية على تطبيق التقنية من أجل توسيع استخدامها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المرضى.

وتساعد التقنية كما أوضح العوف في الاستغناء عن أخذ الطعوم العظمية من أماكن أخرى في الجسم كونها تبني العظم ذاتياً وتعطي نتائج وظيفية وجمالية على حد سواء وتخدم المرضى المصابين بتشوه الفك العلوي أو نقص نمو في الفكين أو عدم تناظر فكي وجهي.

يذكر أن الدكتور العوف حصل على الميدالية الذهبية لأفضل اختراع لعام 2015 بمعرض الباسل عن اختراعه التوسيع الأمامي الجانبي للفك الباني للعظم ذاتياً كما سجل اختراعين آخرين في طريقة بناء مقدمة الفك العلوي وتصحيح تشوه الفكين.