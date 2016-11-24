طرح أكثر من «35» طنا من الحمضيات في صالات خزن درعا

طرح فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في محافظة درعا اليوم 35.780 طنا من الحمضيات بسعر 75 ليرة للكيلو غرام الواحد من، و 600 صحن بيض بسعر 1250 ليرة للصحن الواحد وذلك ضمن صالاته بمدينة درعا.

وأشار مدير فرع المؤسسة المهندس فريد السويدان إلى أن الهدف من هذا الاجراء استكمال خطة المؤسسة العامة وتحقيق التدخل الايجابي في الاسواق وتخفيف الاعباء المادية عن المواطنين، وتأمين حاجتهم من البيض والحمضيات باسعار مخفضة مؤءكدا ان التوزيع يتم بشكل مباشر على المواطنين.

وطرح فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بدرعا في الـ 17 من الشهر الجاري 3250 كغ من السكر الحر بسعر 300 ليرة للكيلو الواحد.