طرح مشروع مجمع فينوس السياحي في القرداحة بالاستثمار

بإطلالته البانورامية الرائعة على الأراضي والبساتين الخضراء في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، مشروع مجمع فينوس السياحي “فندق القرداحة والمنطقة المحيطة به”، فرصة استثمارية مميزة طرحتها وزارة السياحة وأعلنت عن استدراج عروض لاستثمارها وفق نظام شركة مشتركة ببرنامج استثماري نوعي يتضمن توظيف وتجديد وتأهيل مبنى الفندق القائم كمجمع سياحي متكامل من سوية أربع نجوم.

وبحسب مصادر في الوزارة فإن المشروع يتضمن خدمات سياحية وغرف فندقية وأجنحة رئاسية، واستخدامات أخرى يمكن أن تشمل “مركز تدريب فندقي أو سياحي، مكاتب تجارية، مركز صحي..” إلى جانب تطوير الموقع العام كمشروع سياحي متكامل يضم وحدات للإشتاء والاصطياف، مركز تسوق، مركز للسياحة العلاجية والاستجمام، مركز تجاري، مركز ترفيهي يضم صالات وألعاب مائية، مناطق خضراء، حدائق، مساحات مفتوحة، ومواقف للسيارات وفق المعايير العالمية، إضافة لاستخدامات سياحية، ثقافية، رياضية وتجارية يجدها العارض مناسبة وتتوافق مع طبيعة المشروع.

وحددت الوزارة انتهاء تقديم العروض المتكاملة لاستثماره بتاريخ 4/11/2018 .. ويمكن للسادة المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين باستثماره مراجعة مركز خدمات المستثمرين في الوزارة والحصول على دفتر الشروط وتقديم العروض المتكاملة لاستثمار المشروع وفق المدة المحددة .. ولمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام “2212665 – 095000012”.

البعث ميديا- خاص