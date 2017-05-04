طرح 10 أطنان من السكر والزيوت والمعلبات بصالات “السورية للتجارة” بالحسكة

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة بالحسكة اليوم 10 أطنان من المواد الغذائية المختلفة في صالات البيع المباشر التابعة له بأسعار منافسة للسوق المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وبين مدير فرع المؤسسة الدكتور يوسف حياوي في تصريح له أن هذه المواد الغذائية التي تم استلامها منذ يومين من الإدارة العامة للمؤسسة في دمشق تتضمن سكرا وزيت زيتون وزيتا نباتيا ومعلبات وزعت على صالات البيع التابعة للفرع في مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب تشكيلة واسعة من المواد الغذائية وغير الغذائية الموجودة فيها.

وأشار حياوي إلى أنه يتبع للفرع 12 صالة بيع مباشر في مدينتي الحسكة والقامشلي بعضها متوقف عن العمل لحاجته للصيانة وهناك خطة عمل لتفعيلها في الفترة القريبة ليأخذ فرع المؤسسة الدور المنوط به في تدخله الإيجابي بالأسواق وتوفير المواد المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

يشار إلى أن فرع المؤسسة السورية للتجارة يوزع بشكل أسبوعي 425 أسطوانة غاز منزلي على المواطنين بسعر 2200 ليرة سورية للأسطوانة الواحدة.